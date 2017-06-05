Apple представила iOS 11

Meduza
18:31, 5 июня 2017
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Apple представила новую мобильную операционную систему iOS 11.

Главное, что там появится:

  • Полностью переделанный App Store;
  • Улучшенный помощник Siri, который, в частности, научится переводить голосом. Но пока он знает только английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Siri также научится использовать информацию о вас, полученную с телефона, на других устройствах.
  • Через iMessage можно будет переводить деньги друг другу;
  • Сообщения больше не будут храниться на телефоне;
  • Центр управления переделают, больше не нужно ничего перелистывать;
  • Фотографии будут занимать меньше места;
  • В картах появятся схемы торговых центров и аэропортов;
  • Появится функция «Не беспокоить, пока я за рулем».

Новая iOS выйдет осенью.

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