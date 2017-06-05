Apple представила iOS 11
Apple представила новую мобильную операционную систему iOS 11.
Главное, что там появится:
- Полностью переделанный App Store;
- Улучшенный помощник Siri, который, в частности, научится переводить голосом. Но пока он знает только английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Siri также научится использовать информацию о вас, полученную с телефона, на других устройствах.
- Через iMessage можно будет переводить деньги друг другу;
- Сообщения больше не будут храниться на телефоне;
- Центр управления переделают, больше не нужно ничего перелистывать;
- Фотографии будут занимать меньше места;
- В картах появятся схемы торговых центров и аэропортов;
- Появится функция «Не беспокоить, пока я за рулем».
Новая iOS выйдет осенью.