В Тверской области застрелены восемь человек

В поселке Редкино Конаковского района Тверской области убиты восемь человек — шестеро мужчин и две женщины.

Как сообщает Следственный комитет РФ, убийство было совершено «на одном из мероприятий в результате бытового конфликта» в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников конфликта взял оружие и открыл огонь по людям.

Преступник задержан. Его имени СК не назвал. Сообщается лишь, что это житель Москвы.