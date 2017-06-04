В Тверской области застрелены восемь человек
В поселке Редкино Конаковского района Тверской области убиты восемь человек — шестеро мужчин и две женщины.
Как сообщает Следственный комитет РФ, убийство было совершено «на одном из мероприятий в результате бытового конфликта» в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников конфликта взял оружие и открыл огонь по людям.
Преступник задержан. Его имени СК не назвал. Сообщается лишь, что это житель Москвы.
По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено главному следственному управлению СК России.