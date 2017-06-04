Убийца девяти человек в Тверской области пытался заставить одну из жертв выкопать себе могилу

Преступник, застреливший девять человек в поселке Редкино в Тверской области, велел одной из жертв выкопать себе могилу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом следствия.

«Подозреваемый пытался заставить женщину копать себе могилу, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — рассказал источник.

Массовое убийство было совершено, когда преступник распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. Официальный представитель управления МВД по Тверской области Вадим Левшин сообщил РИА Новости, что некоторым из присутствовавших удалось спастись. «Есть выжившие. Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло», — рассказал Левшин.

Убийца стрелял из карабина 12 калибра. Полиция задержала преступника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не пытался скрыться.