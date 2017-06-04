В Саратовской области врачей обязали сообщать в полицию о школьницах, лишенных девственности

Министерство здравоохранения Саратовской области обязало врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Такой приказ за подписью регионального министра здравоохранения Владимира Шульдякова опубликован в официальной базе данных.

Согласно приказу, врачи также должны сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних, а также о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.

В приказе говорится, что он подписан «с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».