В Саратовской области врачей обязали сообщать в полицию о школьницах, лишенных девственности

FreeNews-Volga
16:25, 4 июня 2017
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Министерство здравоохранения Саратовской области обязало врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Такой приказ за подписью регионального министра здравоохранения Владимира Шульдякова опубликован в официальной базе данных.

Согласно приказу, врачи также должны сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних, а также о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.

В приказе говорится, что он подписан «с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Примечательно, что из-за опечатки приказ отсылает к документу из будущего — постановлению правительства области № 386‑П от 1 ноября 2017 года. В действительности соответствующее постановление «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области» было подписано губернатором Павлом Ипатовым 1 ноября 2007 года.

FreeNews-Volga
В ноябре 2016 года Следственный комитет России попросил министерство здравоохранения обязать врачей сообщать о подростках до 16 лет, которые занимались сексом.
Информация о состоянии здоровья пациентов является врачебной тайной, разглашать которую врачам запрещено. Они обязаны обращаться в полицию только в тех случаях, когда есть основания полагать, что пациент стал жертвой преступления.

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