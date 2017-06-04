В Саратовской области врачей обязали сообщать в полицию о школьницах, лишенных девственности
Министерство здравоохранения Саратовской области обязало врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Такой приказ за подписью регионального министра здравоохранения Владимира Шульдякова опубликован в официальной базе данных.
Согласно приказу, врачи также должны сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних, а также о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.
В приказе говорится, что он подписан «с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».
Примечательно, что из-за опечатки приказ отсылает к документу из будущего — постановлению правительства области № 386‑П от 1 ноября 2017 года. В действительности соответствующее постановление «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области» было подписано губернатором Павлом Ипатовым 1 ноября 2007 года.