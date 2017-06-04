SpaceX впервые запустила грузовой корабль, который уже побывал в космосе
Компания SpaceX впервые отправила на орбиту грузовой корабль Dragon, который уже запускали в космос. Свой первый полет к МКС он совершил в сентябре 2014 года. Для повторного запуска корабль отремонтировали: в частности, инженеры заменили теплозащитное покрытие.
LIFTOFF! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle leaves Earth, carrying cargo and science to @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/HQL9AaEleR— NASA (@NASA) June 3, 2017
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Первую ступень ракеты в очередной раз удалось успешно посадить на космодром.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2017