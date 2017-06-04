SpaceX впервые запустила грузовой корабль, который уже побывал в космосе

SpaceX
08:47, 4 июня 2017
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Компания SpaceX впервые отправила на орбиту грузовой корабль Dragon, который уже запускали в космос. Свой первый полет к МКС он совершил в сентябре 2014 года. Для повторного запуска корабль отремонтировали: в частности, инженеры заменили теплозащитное покрытие.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Первую ступень ракеты в очередной раз удалось успешно посадить на космодром.

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