Коалиция во главе с Нилом Ушаковым выиграла выборы в Риге
Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» выиграла муниципальные выборы и сохранила большинство в Рижской думе. Лидером «Согласия» является действующий мэр города Нил Ушаков.
По итогам подсчета всех бюллетеней коалиция набрала 50,85 процента голосов. Таким образом, ее представители займут 32 из 60 мест в Рижской думе. По сравнению с выборами 2013 года коалиция потеряла семь мест.
Результаты опросов на выходе с избирательных участков показывали, что «Согласие» и «Честь служить Риге» могут потерять большинство в Рижской думе.
Nosvinējām! Отпраздновали!Опубликовано Nils Ušakovs • Нил Ушаковым 4 июня 2017 г.
Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Партия «Согласие», которую он возглавляет, пользуется поддержкой, прежде всего, русскоязычных жителей Латвии.