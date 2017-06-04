Коалиция во главе с Нилом Ушаковым выиграла выборы в Риге

Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» выиграла муниципальные выборы и сохранила большинство в Рижской думе. Лидером «Согласия» является действующий мэр города Нил Ушаков.

По итогам подсчета всех бюллетеней коалиция набрала 50,85 процента голосов. Таким образом, ее представители займут 32 из 60 мест в Рижской думе. По сравнению с выборами 2013 года коалиция потеряла семь мест.

Результаты опросов на выходе с избирательных участков показывали, что «Согласие» и «Честь служить Риге» могут потерять большинство в Рижской думе.