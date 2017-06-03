В Германии из-за угрозы теракта прерван рок-фестиваль

В Германии вечером 2 июня из-за угрозы теракта был прерван трехдневный рок-фестиваль Rock am Ring.

Обновление. Днем 3 июня полиция разрешила возобновить фестиваль.

Подробностей об информации, из-за которой власти решили прервать фестиваль, не сообщается. По данным Deutsche Welle, были задержаны два сотрудника субподрядных организаций, работающих на фестивале; один из них, как сообщается, придерживается салафитского направления в исламе. Позже полиция сообщила, что были задержаны три человека, но позже их отпустили.

Фестиваль был прерван в первый день; в этот день было запланировано выступление группы Rammstein. Организаторы выразили надежду, что мероприятие удастся возобновить в субботу.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей Германии. В 2017 проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в земле Рейланд-Пфальц на западе страны. На Rock am Ring должны были приехать около 90 тысяч человек.