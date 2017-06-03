Мадридский «Реал» второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» победил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1. Таким образом, «Реал» выиграл ЛЧ второй раз подряд — этого не удавалось еще ни одному клубу в истории турнира.

Первый тайм закончился со счетом 1:1 — на точный удар Криштиану Роналду «Ювентус» ответил голом Марио Манджукича. Нападающий туринцев забил ударом через себя.

Во втором тайме «Реал» имел большое преимущество и забил три гола: отличились Казимиро, Роналду и Асенсио.

Тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл две Лиги чемпионов в свои дебютные сезоны в клубе в качестве тренера. При этом француз выигрывал ЛЧ в качестве игрока «Реала».