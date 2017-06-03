Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик блогера Мэддисона про Коран

Заводский районный суд Грозного признал экстремистским видеоролик Ильи Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов) «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах».

Решение было принято 16 марта 2017 года. 26 мая Минюст РФ внес ролик в реестр экстремистских материалов.

«Согласно психолингвистическому исследованию, в вышеуказанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам», — сообщили на сайте прокуратуры Чечни.