Прокуратура Чечни сообщила об уголовном деле против блогера Ильи Мэддисона. А потом удалила сообщение

Meduza
14:51, 13 февраля 2017

Прокуратура Чечни днем 13 февраля опубликовала на своем сайте сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении видеоблогера Ильи Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов).

Дело, говорилось в сообщении, было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично) после проверки видеозаписи выступления Мэддисона «Шутка про Коран».

Вскоре после публикации все сообщения об уголовном деле против Мэддисона были удалены с официальных чеченских сайтов. Текст сообщения сохранился в агрегаторе. Также сообщение о возбуждении дела сохранилось в твиттере прокуратуры Чечни, однако указанная в нем ссылка выдает «ошибку 404».

В начале февраля прокуратура Чечни заявила, что проверила видеозапись выступления Мэддисона «Шутка про Коран» и обнаружила в ней «высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религиям ислам и христианство».
«Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это Библия», — говорилось в сообщении республиканской прокуратуры. Материалы проверки, сообщала прокуратура, переданы в региональное управление СК для возбуждения уголовного дела.
Видеозапись, которую проверяла прокуратура, была сделана в 2012 году. В январе 2017 года Мэддисон заявил, что ему поступают угрозы от мусульман, недовольных роликом. Из-за угроз, объявил блогер, он вынужден скрываться и закрыть свои аккаунты в соцсетях.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться