Прокуратура Чечни сообщила об уголовном деле против блогера Ильи Мэддисона. А потом удалила сообщение
Прокуратура Чечни днем 13 февраля опубликовала на своем сайте сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении видеоблогера Ильи Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов).
Дело, говорилось в сообщении, было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично) после проверки видеозаписи выступления Мэддисона «Шутка про Коран».
Вскоре после публикации все сообщения об уголовном деле против Мэддисона были удалены с официальных чеченских сайтов. Текст сообщения сохранился в агрегаторе. Также сообщение о возбуждении дела сохранилось в твиттере прокуратуры Чечни, однако указанная в нем ссылка выдает «ошибку 404».
По инициативе прокуратуры республики возбуждено уголовное дело в отношении Ильи Давыдова за сценическое выступление… https://t.co/bropXO59FB— Прокуратура ЧР (@chechproc) February 13, 2017