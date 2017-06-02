Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Обновление: Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, как и обещал, вышел из экспертных советов при Трампе после того, как президент США отказался от участия в Парижском соглашении. О выходе из совета при Трампе по этой же причине заявил и глава Walt Disney Роберт Айгер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения, заключенного в 2015 году для борьбы с изменением климата.

Парижское соглашение, по словам Трампа, подрывает американскую экономику, ведет к сокращению рабочих мест, ослабляет суверенитет США и ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение по отношению к другим странам мира.

Бывший президент США Барак Обама, подписавший Парижское соглашение, выразил сожаления по поводу решения Трампа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони выступили с совместным заявлением по поводу решения Трампа. В заявлении они напомнили, что условия Парижского соглашения не подлежат пересмотру, и призвали подписавшие его страны ускорить выполнение взятых на себя обязательств по борьбе с изменениями климата.