Полиция решила вскрыть квартиру журналистки «Новой газеты»
Полицейские собираются вскрыть дверь квартиры журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Об этом Костюченко, которая сейчас находится в командировке, сообщил по телефону участковый ОВД «Текстильщики».
По словам Костюченко, в полиции сказали, что «в подъезде совершено преступление». Почему в таком случае надо вскрывать ее квартиру, не уточняется.
Журналистка заметила, что дома у нее хранятся рабочие материалы и документы по собранию собственников квартир (Костюченко выступает против сноса дома в рамках программы реновации).
В последнее время Костюченко, помимо реновации, писала о массовых преследованиях геев в Чечне. В сентябре 2016 года на нее напали в Беслане, куда она приехала освещать акцию памяти жертв теракта 2004 года.