Полиция решила вскрыть квартиру журналистки «Новой газеты»

Полицейские собираются вскрыть дверь квартиры журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Об этом Костюченко, которая сейчас находится в командировке, сообщил по телефону участковый ОВД «Текстильщики».

По словам Костюченко, в полиции сказали, что «в подъезде совершено преступление». Почему в таком случае надо вскрывать ее квартиру, не уточняется.

Журналистка заметила, что дома у нее хранятся рабочие материалы и документы по собранию собственников квартир (Костюченко выступает против сноса дома в рамках программы реновации).