Полиция осмотрела квартиру журналистки «Новой газеты»
Полицейские осмотрели квартиру журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Самой сотрудницы издания в квартире не было. Об этом она написала в фейсбуке.
По словам журналистки, в полиции ей сказали, что «в подъезде совершено преступление». Полицейские решили вскрыть квартиру, поскольку сочли, что там укрывается преступник. В итоге после приезда сестры Костюченко и ее адвоката квартиру открыли, полицейские зашли туда, «посмотрели, пооткрывали шкафы».
«Преступник не обнаружен», — написала Костюченко.
Елена Костюченко пишет в «Новой газете» о проблемах ЛГБТ-сообщества, в частности о массовых преследованиях геев в Чечне. Кроме того, она пишет о реновации в Москве, предполагающей массовый снос жилых домов. В сентябре 2016 года на нее напали в Беслане, куда она приехала освещать акцию памяти жертв теракта 2004 года.