Полиция осмотрела квартиру журналистки «Новой газеты»

Полицейские осмотрели квартиру журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Самой сотрудницы издания в квартире не было. Об этом она написала в фейсбуке.

По словам журналистки, в полиции ей сказали, что «в подъезде совершено преступление». Полицейские решили вскрыть квартиру, поскольку сочли, что там укрывается преступник. В итоге после приезда сестры Костюченко и ее адвоката квартиру открыли, полицейские зашли туда, «посмотрели, пооткрывали шкафы».