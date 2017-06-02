Черногория запретила въезд россиянам из санкционного списка ЕС
Власти Черногории ввели запрет на въезд в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к украинскому кризису.
«Черный список», сообщает B92 со ссылкой на агентство Beta, был сформирован на основе перечня лиц, санкции в отношении которых ввел Европейский совет.
Попавшим в «черный список» запрещен въезд в Черногорию, а их активы на территории страны, при наличии таковых, будут заморожены.
В «черный список», в числе прочих, вошли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.
В начале июня сербские СМИ сообщили, что Россия закрыла въезд на свою территорию премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьеру Мило Джукановичу, спикеру парламента Ивану Брайовичу и еще 46 депутатам, а также некоторым представителям бизнеса.
Россия, в отличие от ЕС, США и ряда других стран, не публикует в открытом доступе списки лиц, которым запрещен въезд в страну.
Российские власти комментировать эту информацию отказались. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что узнать о наличии или отсутствии запрета на въезд в РФ граждане Черногории смогут при обращении за российской визой.
Отношения РФ и Черногории ухудшились на фоне вступления этой балканской страны в НАТО. Так, в апреле 2017 года МИД рекомендовал гражданам РФ при планировании поездок в Черногорию учитывать «антироссийскую истерию».