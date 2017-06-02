Черногория запретила въезд россиянам из санкционного списка ЕС

Власти Черногории ввели запрет на въезд в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к украинскому кризису.

«Черный список», сообщает B92 со ссылкой на агентство Beta, был сформирован на основе перечня лиц, санкции в отношении которых ввел Европейский совет.

Попавшим в «черный список» запрещен въезд в Черногорию, а их активы на территории страны, при наличии таковых, будут заморожены.

В «черный список», в числе прочих, вошли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.