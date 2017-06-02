Бондарчук снимет фильм по сценарию Высоцкого о побеге из концлагеря

РИА Новости
09:51, 2 июня 2017
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Режиссер Федор Бондарчук планирует снять фильм «Венские каникулы», по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского. Продюсером фильма будет Александр Роднянский.

На презентации проекта в Фонде кино Роднянский рассказал, что сценарий был написан Высоцким и Володарским в 1970-х годах. Тогда планировалось, что вместе с Высоцким в фильме сыграют Жерар Депардье, Даниел Ольбрыхский и Вахтанг Кикабидзе.

По сюжету три героя, русский, француз и немец, в последние дни Второй мировой войны бегут из концлагеря в Германии в столицу Австрии.

«Нами будет создана новая версия сценария, — цитирует ТАСС заявление Роднянского. — Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая».

Съемки планируют начать в 2018 году, а выпустить фильм на экраны — в конце 2018 — начале 2019 года.

Бюджет фильма оценивается в 750 миллионов рублей, 250 миллионов рублей из этой суммы авторы проекта рассчитывают получить у Фонда кино.

«Это история чрезвычайно любопытная. Сценарий был написан в конце семидесятых годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским. Это единственная вещь, написанная Высоцким для себя и еще для трех артистов», — рассказал Роднянский.

РИА Новости
Федор Бондарчук занимает третье место в списке самых кассовых российских режиссеров, который журнал Forbes представил в середине мая. По подсчетам издания, фильмы Бондарчука заработали в прокате на 69 миллионов долларов больше, чем на них было потрачено. Самый кассовый фильм этого режиссера  — «Сталинград» со сборами в 70 миллионов долларов.
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