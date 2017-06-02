Бондарчук снимет фильм по сценарию Высоцкого о побеге из концлагеря

Режиссер Федор Бондарчук планирует снять фильм «Венские каникулы», по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского. Продюсером фильма будет Александр Роднянский.

На презентации проекта в Фонде кино Роднянский рассказал, что сценарий был написан Высоцким и Володарским в 1970-х годах. Тогда планировалось, что вместе с Высоцким в фильме сыграют Жерар Депардье, Даниел Ольбрыхский и Вахтанг Кикабидзе.

По сюжету три героя, русский, француз и немец, в последние дни Второй мировой войны бегут из концлагеря в Германии в столицу Австрии.

«Нами будет создана новая версия сценария, — цитирует ТАСС заявление Роднянского. — Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая».

Съемки планируют начать в 2018 году, а выпустить фильм на экраны — в конце 2018 — начале 2019 года.

Бюджет фильма оценивается в 750 миллионов рублей, 250 миллионов рублей из этой суммы авторы проекта рассчитывают получить у Фонда кино.