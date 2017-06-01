«Газпром-медиа» достиг соглашения с DailyMotion. Сервис был заблокирован по иску российского холдинга
Холдинг «Газпром-медиа» достиг соглашения с видеосервисом DailyMotion, который был навсегда заблокирован в России в январе 2017 года из-за видео с передачами телеканала «Пятница».
«Мы достигли с ними соглашения, будем урегулировать все претензии, и надеемся, что скоро они вернутся на наш рынок, уже не как пираты, а как добрые деловые партнеры», — сказал председатель правления холдинга Дмитрий Чернышенко.
Комментарий Роскомнадзора о том, действительно ли сервис может быть удален из реестра запрещенных сайтов, «Медузе» оперативно получить не удалось.
Видеосервис Dailymotion, один из самых популярных в мире, был заблокирован на постоянной основе по иску «Газпром-медиа». Поводом для иска стало размещение на сайте передач телеканала «Пятница» «Ревизорро», «Магаззино» и «Пацанки».
Законодательство не предусматривает разблокировки сайтов, заблокированных на постоянной основе. В законе «Об информации» сказано, что «снятие ограничения доступа к такому сайту в сети „Интернет“ не допускается».