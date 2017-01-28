В России из-за «Ревизорро» и «Пацанок» заблокировали видеосервис DailyMotion
В России навсегда заблокирован видеосервис DailyMotion. Роскомнадзор обязал провайдеров ограничить доступ к ресурсу по решению Мосгорсуда. На сайт жаловался телеканал «Пятница», поскольку на DailyMotion выкладывали его передачи: «Ревизорро», «Магаззино» и «Пацанки».
После судебных разбирательств, которые вела «Пятница!» весь прошлый год, Dailymotion выполнил несколько предписаний Мосгорсуда, но в августе 2016 года портал начал активную трансляцию премьерных выпусков одного из «пятничных» реалити-шоу, и после удовлетворения иска телеканала в начале декабря прошлого года, представители Dailymotion не подали апелляцию.
Антипиратский закон позволяет блокировать сайты навечно, если суды дважды выносили решения о нарушении ресурсом авторских прав.
DailyMotion — третий по популярности видеосервис в мире. По числу просмотров видео он уступает только YouTube и Vimeo.