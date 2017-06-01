ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба в течение 10 дней заведет дело на компанию LG за координацию цен на смартфоны на российском рынке. Об этом объявил замглавы антимонопольного ведомства Андрей Цариковский.

Оформление документов для дела на LG, по его словам, находится в финальной стадии.