ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба в течение 10 дней заведет дело на компанию LG за координацию цен на смартфоны на российском рынке. Об этом объявил замглавы антимонопольного ведомства Андрей Цариковский.
Оформление документов для дела на LG, по его словам, находится в финальной стадии.
В феврале 2017 года сотрудники ФАС провели проверку в российских офисах компаний LG и Philips. Антимонопольное ведомство тогда заявило, что проверка проводится «в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники».
В марте ФАС признала российское представительство компании Apple «Эппл Рус» виновной в координации цен на пятые и шестые iPhone. Компании, сообщил 1 июня замглавы ФАС Андрей Цариковский, грозит штраф от одного до пяти миллионов рублей. «Эппл Рус» и ритейлеры обвинения в координации цен отвергают.
Ранее ФАС проверила на предмет ценового сговора при продаже флагманских моделей телефонов компании Samsung, Alcatel, Sony и Asus. Никаких нарушений у этих компаний антимонопольное ведомство не обнаружило.