Сотрудники ФАС проверяют офисы LG и Philips. Компании подозревают в ценовом сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в российских офисах компаний LG и Philips, сообщили представители ведомства.
Проверка, говорится в сообщении пресс-службы ФАС, проводится «в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники».
В Philips, отметили представители антимонопольного ведомства, пытаются помешать проведению проверки.
Ранее ФАС проверила на предмет ценового сговора при продаже флагманских моделей телефонов компании Samsung, Alcatel, Sony и Asus. Никаких нарушений у этих компаний антимонопольное ведомство не обнаружило.
В 2016 году ФАС возбудила дело о координации ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus в отношении компании Apple. Компания и ритейлеры свою вину отрицают.