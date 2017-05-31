Украина арестовала принадлежащие «Газпрому» акции
Минюст Украины наложил арест на акции предприятия «Газтранзит», принадлежащие «Газпрому», сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет российской компании по МСФО за первый квартал 2016 года.
Украинский Минюст, говорится в документах, уведомил «Газпром» об аресте акции в середине мая. Арест наложен в рамках исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей, начатого на Украине в отношении «Газпрома».
Стоимость акций «Газтранзита», на которые наложен арест, в отчетности «Газпрома» не указана, сообщается лишь, что инвестиции российского монополиста в эту компанию составляли 232 миллиона рублей.
Всего украинская сторона рассчитывает взыскать с «Газпрома» штраф за нарушение антимонопольного законодательства и пени на общую сумму в 179 миллиардов гривен (около 395 миллиардов рублей).
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество «Газтранзит» — аффилированное с «Газпромом» лицо. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.