Украина арестовала принадлежащие «Газпрому» акции

РИА Новости
09:52, 31 мая 2017
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Минюст Украины наложил арест на акции предприятия «Газтранзит», принадлежащие «Газпрому», сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет российской компании по МСФО за первый квартал 2016 года.

Украинский Минюст, говорится в документах, уведомил «Газпром» об аресте акции в середине мая. Арест наложен в рамках исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей, начатого на Украине в отношении «Газпрома».

Стоимость акций «Газтранзита», на которые наложен арест, в отчетности «Газпрома» не указана, сообщается лишь, что инвестиции российского монополиста в эту компанию составляли 232 миллиона рублей.

Всего украинская сторона рассчитывает взыскать с «Газпрома» штраф за нарушение антимонопольного законодательства и пени на общую сумму в 179 миллиардов гривен (около 395 миллиардов рублей).

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество «Газтранзит» — аффилированное с «Газпромом» лицо. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

РИА Новости
Антимонопольный комитет Украины в конце декабря 2015 года объявил, что установлены случаи неоднократного нарушения «Газпромом» антимонопольного законодательства в 2009–2015 годах.
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф в 85 миллиардов гривен. Выплатить штраф российский концерн должен был до апреля 2016 года, после этого начислялись пени.
В декабре 2016 года хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа и пени.
«Газпром» нарушения антимонопольного законодательства Украины не признает и пытался оспорить штраф, а также пени за его неуплату, в судах нескольких инстанций, но пока проиграл все иски.
Помимо «Газпрома», собственниками «Газтранзита» являются «Нафтогаз Украины» (40 процентов) и турецкая Turusgas (20 процентов). Компания, сообщает «Коммерсант», была создана в 1997 году для наращивания транзита российского газа в Турцию и на Балканы.
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