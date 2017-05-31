США оштрафовали Deutsche Bank на 42 миллиона долларов за сомнительные сделки

Bloomberg напоминает, что ранее американские и европейские регуляторы вели расследования в отношении Deutsche Bank из-за «зеркальных сделок», проводимых российским филиалом банка.

Какие именно сделки американский регулятор счел нарушающими требования о противодействии отмыванию денег, в сообщении не указывается.

ФРС США также объявила, что Deutsche Bank должен предпринять меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и ненадежными практиками».

Федеральная резервная система США наложила на Deutsche Bank штраф в 42 миллиона долларов за сделки, не отвечающие требованиям о противодействии отмыванию нелегальных средств.

Так называемые зеркальные сделки проводились через российское подразделение Deutsche Bank в 2011–2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. Средняя сделка составляла 2-3 миллиона долларов, иногда акции продавались с убытком.

По приблизительным оценкам, через «зеркальные сделки» из России были выведены около 10 миллиардов долларов.