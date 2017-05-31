США оштрафовали Deutsche Bank на 42 миллиона долларов за сомнительные сделки
Федеральная резервная система США наложила на Deutsche Bank штраф в 42 миллиона долларов за сделки, не отвечающие требованиям о противодействии отмыванию нелегальных средств.
ФРС США также объявила, что Deutsche Bank должен предпринять меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и ненадежными практиками».
Руководство Deutsche Bank, сообщает DW, заверило, что выполнит все распоряжения ФРС.
Какие именно сделки американский регулятор счел нарушающими требования о противодействии отмыванию денег, в сообщении не указывается.
Bloomberg напоминает, что ранее американские и европейские регуляторы вели расследования в отношении Deutsche Bank из-за «зеркальных сделок», проводимых российским филиалом банка.