Роспотребнадзор конфисковал более 15 тысяч бутылок черногорского вина

Часть попавшей под запрет продукции может все еще оставаться в розничной торговле, предупредило надзорное ведомство.

Такое решение Роспотребнадзор принял из-за обнаруженных в 24 партиях вина этой компании «пестицидов и пластификаторов в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы».

Продукция 13.Jul Plantaze — крупнейшего производителя вин в Черногории, была запрещена в РФ с 26 апреля.

Роспотребнадзор конфисковал 15,5 тысячи бутылок вина, произведенного черногорской компанией 13.Jul Plantaze, сообщается на сайте ведомства. Еще на 16,2 тысячи бутылок был наложен арест.

В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Вскоре после этого МИД рекомендовал гражданам РФ при планировании поездок в Черногорию учитывать «антироссийскую истерию».

29 мая в московском аэропорту Домодедово был задержан и депортирован из России черногорский политик Миодраг Вукович. Власти РФ объяснили, что он находится в «черных списках».

Черногорские СМИ 30 мая сообщили со ссылкой на источники в МИД страны, что Россия запретила въезд на свою территорию премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьеру Мило Джукановичу и спикеру парламента страны Ивану Брайовичу, а также ряду других черногорских политиков.