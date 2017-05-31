Роспотребнадзор конфисковал более 15 тысяч бутылок черногорского вина
Роспотребнадзор конфисковал 15,5 тысячи бутылок вина, произведенного черногорской компанией 13.Jul Plantaze, сообщается на сайте ведомства. Еще на 16,2 тысячи бутылок был наложен арест.
Продукция 13.Jul Plantaze — крупнейшего производителя вин в Черногории, была запрещена в РФ с 26 апреля.
Такое решение Роспотребнадзор принял из-за обнаруженных в 24 партиях вина этой компании «пестицидов и пластификаторов в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы».
Часть попавшей под запрет продукции может все еще оставаться в розничной торговле, предупредило надзорное ведомство.
В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Вскоре после этого МИД рекомендовал гражданам РФ при планировании поездок в Черногорию учитывать «антироссийскую истерию».
29 мая в московском аэропорту Домодедово был задержан и депортирован из России черногорский политик Миодраг Вукович. Власти РФ объяснили, что он находится в «черных списках».
Черногорские СМИ 30 мая сообщили со ссылкой на источники в МИД страны, что Россия запретила въезд на свою территорию премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьеру Мило Джукановичу и спикеру парламента страны Ивану Брайовичу, а также ряду других черногорских политиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 мая, комментируя эту информацию, заявил, что ему «ничего не известно» о запрете на въезд черногорских политиков в РФ, сообщил «Интерфакс».