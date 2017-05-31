Ильдару Дадину присудили 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование
Железнодорожный суд Московской области обязал министерство финансов РФ выплатить гражданскому активисту Ильдару Дадину 2,2 миллиона рублей компенcации за незаконное уголовное преследование.
Иск Дадина был удовлетворен частично, сообщает «Интерфакс». Он просил присудить ему компенсацию в размере пяти миллионов рублей.
Ильдар Дадин был первым в России приговорен к реальному сроку (2,5 года лишения свободы) за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала его письмо из колонии, в котором активист сообщил об избиениях и пытках со стороны надзирателей. Его рассказ подтвердили и другие заключенные и их родственники. СК и ФСИН объявили, что не нашли подтверждений этим словам, однако активиста было решено перевести в другую колонию.
В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор Дадину за отсутствием состава преступления.