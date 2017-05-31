Ильдару Дадину присудили 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Иск Дадина был удовлетворен частично, сообщает «Интерфакс». Он просил присудить ему компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Ильдар Дадин был первым в России приговорен к реальному сроку (2,5 года лишения свободы) за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала его письмо из колонии, в котором активист сообщил об избиениях и пытках со стороны надзирателей. Его рассказ подтвердили и другие заключенные и их родственники. СК и ФСИН объявили, что не нашли подтверждений этим словам, однако активиста было решено перевести в другую колонию.

В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор Дадину за отсутствием состава преступления.