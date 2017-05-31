Инженер Александр Голод пообещал построить новую пирамиду в Подмосковье. В два раза выше разрушенной бурей

Инженер Александр Голод заявил, что построенная по его проекту пирамида на Новорижском шоссе в Подмосковье, которую разрушила буря, будет восстановлена.

Новая пирамида, сообщил Голод «Интефаксу», будет почти в два раза больше предыдущей, высота которой составляла 44 метра, а при ее строительстве планируется использовать более прочные материалы.

«Это будет капитальное бетонное армированное композитной арматурой строение. Она будет рассчитана лет на 300», — сказал инженер.

По словам Голода, он планирует найти инвестора на строительство пирамиды высотой в 100 метров, затраты на которую, по его подсчетам, составят около 200 миллионов рублей.

«Если пирамиду строить метров 70, то потребуется порядка 100 миллионов рублей, это я могу сделать сам», — сказал инженер.

Проектирование и строительство новой пирамиды займет, по оценкам Голода, около года.