«Дочка» украинского провайдера заблокировала «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Крыму
В Крыму клиенты провайдера «Телесистемы» пожаловались на блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые ранее запретили на Украине. Сообщения о блокировке появились утром 31 мая.
При этом абоненты увидели сообщение о том, что доступ блокирует украинский провайдер «Воля».
Чтооооо?! В Севастополе? "Вконтакте"?Опубликовано Александром Аликиным 30 мая 2017 г.
Представители «Воли» объяснили, что в Крыму работает их дочернее предприятие «Телесвіт», которое действительно заблокировало ресурсы. В провайдере обещали, что скоро доступ будет восстановлен.
С 16 мая на Украине блокируют доступ к российским интернет-ресурсам, соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. После этого в украинских офисах «Яндекса» прошли обыски — компанию заподозрили в госизмене за сбор данных об украинцах.