«ВКонтакте» закроет киевский офис

Официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.

Руководство «ВКонтакте» приняло решение закрыть киевский офис соцсети и перевести часть сотрудников в Москву. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет vc.ru.

«ВКонтакте» открыла украинский офис в 2012 году. Причем «Одноклассники», которые также входят в Mail.Ru Group, не имеют собственного представительства на Украине.

Новость о закрытии офиса «ВКонтакте» появилась на следующий день после обысков в украинских офисах «Яндекса». Поисковик заподозрили в госизмене. По версии СБУ, он занимался сбором данных об украинцах, которые затем передавались российским спецслужбам.

«Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокированы на Украине по указу президента страны Петра Порошенко. Он обвинил российские сервисы в антиукраинской пропаганде.