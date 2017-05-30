«ВКонтакте» закроет киевский офис
Руководство «ВКонтакте» приняло решение закрыть киевский офис соцсети и перевести часть сотрудников в Москву. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет vc.ru.
Официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.
«ВКонтакте» открыла украинский офис в 2012 году. Причем «Одноклассники», которые также входят в Mail.Ru Group, не имеют собственного представительства на Украине.
Новость о закрытии офиса «ВКонтакте» появилась на следующий день после обысков в украинских офисах «Яндекса». Поисковик заподозрили в госизмене. По версии СБУ, он занимался сбором данных об украинцах, которые затем передавались российским спецслужбам.
«Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокированы на Украине по указу президента страны Петра Порошенко. Он обвинил российские сервисы в антиукраинской пропаганде.