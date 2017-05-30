В Саратовской области совершил аварийную посадку самолет с курсантами. Один человек погиб, пятеро пострадали

Военный самолет Ан-26 Балашовского учебного центра аварийно приземлился в Саратовской области. В результате происшествия, сообщило Минобороны, один курсант погиб, пятеро пострадали.

При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области, говорится в сообщении Минобороны, Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. Всего на борту самолета находились шесть человек.

По предварительным данным, сообщило оборонное ведомство, у самолета отказал один из двигателей.

По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах региона, самолет с курсантами «не дотянул до полосы».

По данным пресс-службы губернатора Саратовской области, инцидент с самолетом Балашовского учебного центра произошел во время тренировочного полета. На место происшествия выехал заместитель председателя областного правительства Александр Буренин, сообщили в пресс-службе.