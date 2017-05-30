В Саратовской области попала в ДТП «скорая», которую вызвали к месту аварии Ан-26
Обновление: Минобороны информацию о ДТП со «скорой», перевозившей пострадавшего, опровергло. В аварию, заявили в оборонном ведомстве, попала резервная машина «скорой помощи», возвращавшаяся с аэродрома.
Машина «скорой помощи», перевозившая одного из пострадавших при жесткой посадке военного самолета Ан-26 в Саратовской области, попала в ДТП, сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах региона.
«Скорая», по словам собеседника агентства, на одной из улиц Саратова «столкнулась с автомобилем „Тойота“, а затем сбила женщину, стоявшую на обочине дороги, и врезалась в столб».
Женщина госпитализирована, никто из находившихся в «скорой», по его данным, в ДТП не пострадал.
Телеканал РЕН опубликовал видео, снятое на месте ДТП с участием «скорой» помощи, перевозившей пострадавших при жесткой посадке Ан-26.
Утром 30 мая военный самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, совершил жесткую посадку на аэродроме Балашов в Саратовской области. После посадки, сообщило Минобороны, самолет загорелся. Погиб один человек, пятеро пострадали.
По предварительным данным, у Ан-26, выполнявшего тренировочный полет, отказал один из двигателей. СК возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).