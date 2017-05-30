В Саратовской области попала в ДТП «скорая», которую вызвали к месту аварии Ан-26

Обновление: Минобороны информацию о ДТП со «скорой», перевозившей пострадавшего, опровергло. В аварию, заявили в оборонном ведомстве, попала резервная машина «скорой помощи», возвращавшаяся с аэродрома.

Машина «скорой помощи», перевозившая одного из пострадавших при жесткой посадке военного самолета Ан-26 в Саратовской области, попала в ДТП, сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах региона.

«Скорая», по словам собеседника агентства, на одной из улиц Саратова «столкнулась с автомобилем „Тойота“, а затем сбила женщину, стоявшую на обочине дороги, и врезалась в столб».

Женщина госпитализирована, никто из находившихся в «скорой», по его данным, в ДТП не пострадал.

Телеканал РЕН опубликовал видео, снятое на месте ДТП с участием «скорой» помощи, перевозившей пострадавших при жесткой посадке Ан-26.