МЧС разослало предупреждение сотовым операторам уже после начала урагана в Москве

Ведомости
12:31, 30 мая 2017
Требует подтверждения

МЧС уведомило сотовых операторов о том, что надо оповестить москвичей об урагане, только после ухудшения погодных условий 29 мая. Сотрудники двух операторов на условиях анонимности рассказали «Ведомостям», что они получили уведомление только в 16:30, когда информагентства уже начали сообщать о первых жертвах урагана.

Операторы отказались раскрыть газете, сколько SMS с оповещением они в итоге разослали и в какое время. Ранее лишь отдельные читатели «Медузы» сообщили, что получали сообщения от «Мегафона».

В МТС «Ведомостям» заявили, что начали уведомлять своих абонентов с 11:30 утра. Изданию не удалось подтвердить, получал ли кто-то такие сообщения.

Днем 30 мая проверку безопасности для москвичей включил фейсбук.

Днем 29 мая по Москве прошел ураган. По данным мэрии Москвы, погибли 11 человек, более 160 получили травмы. В Подмосковье погибли пять человек. Сильный ветер повалил 27 тысяч деревьев и более ста фонарных столбов, которые повредили около двух тысяч автомобилей.
Глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

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