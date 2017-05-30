МЧС разослало предупреждение сотовым операторам уже после начала урагана в Москве

МЧС уведомило сотовых операторов о том, что надо оповестить москвичей об урагане, только после ухудшения погодных условий 29 мая. Сотрудники двух операторов на условиях анонимности рассказали «Ведомостям», что они получили уведомление только в 16:30, когда информагентства уже начали сообщать о первых жертвах урагана.

Операторы отказались раскрыть газете, сколько SMS с оповещением они в итоге разослали и в какое время. Ранее лишь отдельные читатели «Медузы» сообщили, что получали сообщения от «Мегафона».

В МТС «Ведомостям» заявили, что начали уведомлять своих абонентов с 11:30 утра. Изданию не удалось подтвердить, получал ли кто-то такие сообщения.

Днем 30 мая проверку безопасности для москвичей включил фейсбук.