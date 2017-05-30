Мать задержанного в Москве мальчика написала заявление в полицию на его мачеху

Родная мать задержанного в центре Москвы мальчика написала заявление в полицию, обвинив его мачеху Кристину Скавронски в вовлечении ребенка в попрошайничество. Заявление подано по статье 151 УК, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

В заявлении, по словам Титова, указано, что мальчик и ранее собирал деньги за выступления на улице. Его мать просила отца Илью Скавронски запретить это делать.

Помимо этого мать мальчика обвинила Кристину Скавронски в том, что она отбирала у ребенка почти все заработанные на улице деньги, оставляя ему только мелочь.

Участвовавшая в задержании инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Арбат» Дарья Терехина заявила, что мальчик не сказал полицейским, как связаться с его родителями. Когда Терехина в ответ объяснила ребенку, что его доставят в отдел, мальчик схватил сумку с деньгами и попытался убежать.

Статья 151 УК о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия предполагает наказание до четырех лет лишения свободы. По заявлению ведется доследственная проверка, заметил Титов.