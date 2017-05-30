Кадыров позвал Макрона и Меркель в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона «не руководствоваться ложной информацией», а посетить республику «в поисках истины». Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.
О какой именно «ложной информации» идет речь, Кадыров не уточнил. Меркель и Макрон на недавних встречах с президентом РФ Владимиром Путиным затрагивали вопрос о преследовании геев в Чечне.
Глава Чечни также процитировал отрывок из «Горя от ума» Александра Грибоедова, указав, что в нем содержится ответ «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».
В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал о притеснении гомосексуалов в Чечне. По данным издания, в республике прошли массовые аресты геев, которых отправляли в «секретные тюрьмы». Трое гомосексуалов погибли. О преследовании геев со ссылкой на свои источники сообщили и другие СМИ, например, «Радио Свобода».
Власти Чечни назвали сообщения СМИ о преследовании геев ложью, заявив, в частности, что в республике нет гомосексуалов. Правоохранительные органы, в свою очередь, объявили, что не зафиксировали ни одного обращения гомосексуалов с жалобами на преследования в Чечне.
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с Владимиром Путиным заявила, что попросила президента РФ использовать влияние для защиты прав геев в Чечне.
29 мая президент Франции Эммануэль Макрон, встретившийся с Путиным в Париже, сообщил, что договорился с российским президентом вместе «отслеживать ситуацию» с правами гомосексуалов в Чечне.