Кадыров позвал Макрона и Меркель в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона «не руководствоваться ложной информацией», а посетить республику «в поисках истины». Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

О какой именно «ложной информации» идет речь, Кадыров не уточнил. Меркель и Макрон на недавних встречах с президентом РФ Владимиром Путиным затрагивали вопрос о преследовании геев в Чечне.

Глава Чечни также процитировал Александра Грибоедова, указав, что в нем содержится ответ «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».