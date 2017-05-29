Макрон пообещал вместе с Путиным «отслеживать ситуацию» с правами геев в Чечне

Интерфакс
15:28, 29 мая 2017
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе «отслеживать ситуацию» с правами гомосексуалов в Чечне. Об этом Макрон сообщил по итогам переговоров с Путиным в Версале.

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс.

По словам Макрона, российский президент сообщил ему, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию».

Интерфакс
В начале апреля «Новая газета» рассказала о массовых задержаниях геев в Чечне. По информации издания, более сотни человек оказались в «секретных тюрьмах», как минимум три человека были убиты. «Российская ЛГБТ-сеть» в середине мая сообщила, что за полтора месяца из Чечни были вывезены 40 гомосексуалов, которые опасались преследований.
Чеченские власти опровергли выдвинутые обвинения, заявив, что в республике вообще нет геев. В главной мечети Грозного прошло собрание, участники которого пригрозили возмездием журналистам.
Информацию о преследованиях геев в Чечне подтвердила правозащитная огранизация Human Rights Watch. Она утверждает, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности. Даудов в ответ заявил: «Продажные ревнители «прав человека» пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда».

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