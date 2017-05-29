Макрон пообещал вместе с Путиным «отслеживать ситуацию» с правами геев в Чечне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе «отслеживать ситуацию» с правами гомосексуалов в Чечне. Об этом Макрон сообщил по итогам переговоров с Путиным в Версале.

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс.