Спикер парламента Чечни о преследовании геев: мне приписывают рукоприкладство над теми, кого у нас никогда не было

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором говорилось, что он «играл ключевую роль» в организации преследования геев в республике и лично присутствовал при издевательствах над задержанными в секретных тюрьмах.

Даудов связал публикации о себе с тем, что он выступает против «подмены семейных ценностей» на Кавказе и во всей России, считая это «признаком вырождения любого народа».

«Именно поэтому продажные ревнители „прав человека“ пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти „правдорубы“ знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их», — написал он в своем инстаграме.

Он отметил, что не собирается подавать в суд «за эту дешевую клевету», поскольку тогда ему «пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова», которые авторы публикаций о нем «совершенно спокойно могут говорить при собственных детях».