Для жителей домов под снос в Москве построят демонстрационные квартиры
В рамках программы реновации в Москве будут построены демонстрационные квартиры, на которые смогут посмотреть жители домов под снос. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Во всех районах города создадим во время строительства так называемые шоу-румы, где люди смогут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать», — рассказал Бочкарев.
Глава московского департамента строительства также в очередной раз заверил, что жители домов под снос получат новые квартиры большей площади.
В рамках программы реновации в Москве собираются снести около 4,5 тысяч домов. Владельцам квартир обещают предоставить новое жилье в том же районе. 14 мая началось голосование: жильцам предлагается высказаться за или против сноса их дома.
Планы московских властей вызвали массовые протесты со стороны горожан. В Москве прошли многотысячные митинги против сноса домов.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок сноса домов и предоставления нового жилья. Ко второму чтению в него решили внести ряд поправок: прежде всего, дом нельзя будет снести, пока суд не завершит рассмотрение жалоб жильцов, выступающих против сноса.