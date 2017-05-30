Для жителей домов под снос в Москве построят демонстрационные квартиры

В рамках программы реновации в Москве будут построены демонстрационные квартиры, на которые смогут посмотреть жители домов под снос. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Во всех районах города создадим во время строительства так называемые шоу-румы, где люди смогут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать», — рассказал Бочкарев.

Глава московского департамента строительства также в очередной раз заверил, что жители домов под снос получат новые квартиры большей площади.