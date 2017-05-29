Из-за урагана в Москве погибли восемь человек

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах города, в результате урагана в Москве погибли восемь человек.

По данным собеседника агентства, люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет». Кроме того, на Андреевской набережной из-за обрушения беседки погибли два человека.

Следственный комитет подтвердил гибель шести человек в Москве. Пять человек погибли от падения деревьев в разных районах города, сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Еще один погиб из-за падения остановки общественного транспорта на Кировоградской улице, добавила она.

По факту гибели людей проводятся доследственные проверки, цитирует РИА Новости заявление Ивановой.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в своем твитере, что в результате урагана есть погибшие, но не стал уточнять их число. Более 40 человек обратились за медицинской помощью, сообщил Собянин. «Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр.