Обвинение попросило условный срок для бывшего директора Библиотеки украинской литературы

Обвинение также просит суд лишить Шарину права занимать определенные должности в течение трех лет.

Прокурор попросил суд приговорить бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Шарина обвиняется по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере»). С октября 2015 года она находится под домашним арестом.

Первое обвинение связано с распространением в библиотеке книг украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые признаны в России экстремистскими материалами. Шарина утверждает, что запрещенные книги были подброшены в библиотеку.

Обвинение в растрате связано с предполагаемой тратой средств, выделенных библиотеке, на адвокатов, которые защищали ее по другому уголовному делу.