Макрон на пресс-конференции с Путиным назвал Russia Today «органом лживой пропаганды»

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, назвал телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «органами лживой пропаганды».

Макрон высказался по поводу работы Russia Today и Sputnik, отвечая на вопрос корреспондента RT France (французской службы Russia Today), которая сообщила, что у российских журналистов были «определенные сложности» с получением доступа к предвыборному штабу Макрона во время избирательной кампании во Франции.

«Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету», — заявил Макрон. Он отметил, что сотрудники этих СМИ «вели себя как органы влияния», а не как журналисты.

Макрон заверил, что собирается «иметь образцовые отношения с журналистами, если они журналисты».

Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона по итогу переговоров. Прямая трансляция Россия 24

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что «если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России». «Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента. Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik», — написала Симоньян в твиттере.