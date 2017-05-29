Крупнейшие нефтяные компании присоединились к просьбе «Роснефти» ограничить доступ миноритариев к информации

Руководители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить права миноритарных акционеров на доступ к информации. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Авторы письма просят обеспечить «справедливый баланс доступности достаточной для акционеров информации и гарантий информационной безопасности российских корпораций».

Для этого предлагается ограничить перечень данных, которые может получать любой акционер. Миноритариям предлагают оставить доступ к договору о создании компании, уставу, положениям о филиале и представительстве, годовым отчетам и спискам аффилированных лиц. Владельцам более 1 процента акций также планируют предоставить право получать договоры о крупных сделках и отчеты об оценке имущества, с которым были проведены сделки.

Причем те, кто владеет менее 25 процентов голосующих акций, должны будут указывать цель своего запроса об информации. Предоставление любой информации без запроса будет только у тех, кто владеет пакетом более 25 процентов.

Президент Путин, по информации газеты, поручил проработать предложение нефтяных компаний и «Ростеха».