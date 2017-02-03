«Роснефть» предложила закрыть миноритариям доступ к документам компаний

Интерфакс
13:52, 3 февраля 2017
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Компания «Роснефть» предлагает ограничить доступ к документам публичных компаний акционерам-миноритариям.

Такое предложение, сообщил «Интерфаксу» источник в компании, содержится в подготовленных «Роснефтью» поправках к законопроекту об информационных правах акционеров публичных компаний, разработанному Минюстом.

Полный доступ к документам компаний, право на который сейчас есть у всех акционеров, по мнению «Роснефти», следует оставить лишь для владельцев как минимум 25 процентов акций.

Остальные акционеры, согласно разработанному компанией предложению, смогут получить доступ только к публично раскрываемым документам. Владельцам более чем 1 процента акций также предлагается дать доступ и к дополнительной информации, например, о крупных сделках.

«Роснефть» также предлагает обязать любого акционера, вне зависимости от размера принадлежащего ему пакета, указывать цель, с которой он запрашивает данные о работе компании.

Кроме того, «Роснефть» предлагает дополнить перечень оснований для отказа в доступе к документам случаем, если запрашиваемый документ содержит коммерчески чувствительную информацию, либо есть основания полагать, что лицо, обратившееся с требованием о его предоставлении, может использовать информацию во вред обществу. Это позволит защитить компанию, если с требованием о предоставлении информации обратится акционер, являющийся конкурентом компании.

Интерфакс
По действующим правилам, миноритарный акционер имеет право требовать от компании раскрытия дополнительной информации по решению суда. Такой возможностью получить данные о деятельности крупнейших российских компаний, в числе прочих, активно пользовался Алексей Навальный.
Ограничение возможности миноритариев запрашивать дополнительные сведения о компаниях ранее поддержал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. При этом Швецов предлагал пересмотреть перечень информации, которую публичная компания обязана раскрывать.
Законопроект, ограничивающий права на получение информации о работе компании владельцев пакетов менее чем в 25 процентов, был представлен Минюстом в марте 2016 года.
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