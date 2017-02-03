«Роснефть» предложила закрыть миноритариям доступ к документам компаний

Компания «Роснефть» предлагает ограничить доступ к документам публичных компаний акционерам-миноритариям.

Такое предложение, сообщил «Интерфаксу» источник в компании, содержится в подготовленных «Роснефтью» поправках к законопроекту об информационных правах акционеров публичных компаний, разработанному Минюстом.

Полный доступ к документам компаний, право на который сейчас есть у всех акционеров, по мнению «Роснефти», следует оставить лишь для владельцев как минимум 25 процентов акций.

Остальные акционеры, согласно разработанному компанией предложению, смогут получить доступ только к публично раскрываемым документам. Владельцам более чем 1 процента акций также предлагается дать доступ и к дополнительной информации, например, о крупных сделках.

«Роснефть» также предлагает обязать любого акционера, вне зависимости от размера принадлежащего ему пакета, указывать цель, с которой он запрашивает данные о работе компании.