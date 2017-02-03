«Роснефть» предложила закрыть миноритариям доступ к документам компаний
Компания «Роснефть» предлагает ограничить доступ к документам публичных компаний акционерам-миноритариям.
Такое предложение, сообщил «Интерфаксу» источник в компании, содержится в подготовленных «Роснефтью» поправках к законопроекту об информационных правах акционеров публичных компаний, разработанному Минюстом.
Полный доступ к документам компаний, право на который сейчас есть у всех акционеров, по мнению «Роснефти», следует оставить лишь для владельцев как минимум 25 процентов акций.
Остальные акционеры, согласно разработанному компанией предложению, смогут получить доступ только к публично раскрываемым документам. Владельцам более чем 1 процента акций также предлагается дать доступ и к дополнительной информации, например, о крупных сделках.
«Роснефть» также предлагает обязать любого акционера, вне зависимости от размера принадлежащего ему пакета, указывать цель, с которой он запрашивает данные о работе компании.
Кроме того, «Роснефть» предлагает дополнить перечень оснований для отказа в доступе к документам случаем, если запрашиваемый документ содержит коммерчески чувствительную информацию, либо есть основания полагать, что лицо, обратившееся с требованием о его предоставлении, может использовать информацию во вред обществу. Это позволит защитить компанию, если с требованием о предоставлении информации обратится акционер, являющийся конкурентом компании.