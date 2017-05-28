Вице-спикер Госдумы Неверов назвал ситуацию с задержанием мальчика в Москве «сто процентов подготовленной провокацией»

Сергей Неверов
12:50, 28 мая 2017
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Вице-спикер Государственной думы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов назвал провокацией ситуацию с задержанием в Москве мальчика, который на улице декламировал «Гамлета». Об этом Неверов написал в комментариях к посту гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина.

Неверов заметил, что в момент задержания рядом с мальчиком оказалась его соседка (впоследствии выяснилось, что она приходится ребенку мачехой — «Медуза») и «журналисты» (судя по всему, речь о редакторе издания «Мел» Люсе Штейн, которая опубликовала видео задержания — «Медуза»). Политик подчеркнул, что правоохранители также должны были вести себя грамотно.

Сто процентов подготовленная провокация, и журналисты рядом и соседка, но нужно и правоохранителям вести себя грамотно.

Сергей Неверов
Вечером 26 мая около московской станции метро «Арбатская» полиция задержала 10-летнего мальчика, который декламировал «Гамлета» рядом с сумкой для сбора денег. Полицейские заподозрили ребенка в попрошайничестве.
Задержанию пыталась помешать мачеха мальчика, которая представилась как его соседка, но полицейские не отдали ей ребенка. Впоследствии в МВД пояснили, что отдать ребенка человеку, который не приходится ему родственником было бы нарушением закона.
Против мачехи составили административный протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, а против отца — о ненадлежащем исполнении обязанностей родителя.

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