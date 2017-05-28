Вице-спикер Госдумы Неверов назвал ситуацию с задержанием мальчика в Москве «сто процентов подготовленной провокацией»

Вице-спикер Государственной думы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов назвал провокацией ситуацию с задержанием в Москве мальчика, который на улице декламировал «Гамлета». Об этом Неверов написал в комментариях к посту гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина.

Неверов заметил, что в момент задержания рядом с мальчиком оказалась его соседка (впоследствии выяснилось, что она приходится ребенку мачехой — «Медуза») и «журналисты» (судя по всему, речь о редакторе издания «Мел» Люсе Штейн, которая опубликовала видео задержания — «Медуза»). Политик подчеркнул, что правоохранители также должны были вести себя грамотно.