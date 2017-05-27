Умер политолог Збигнев Бжезинский
В США 26 мая умер политолог, советник президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет.
Zbigniew Brzezinski, who was President Carter's national security adviser during the Iran hostage crisis, has died https://t.co/7ZQ3xqirdW— The New York Times (@nytimes) May 27, 2017
Збигнев Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье дипломата, работавшего в 1930-е как в нацистской Германии, так и в СССР. В 1938-м Бжезинские переехали в Канаду. Бжезинский учился политологии в Гарварде, его диплом был посвящен СССР.
В 1960-х он работал в избирательных штабах Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Бжезинский был советником президента США Джимми Картера по национальной безопасности c 1977-го по 1981 год, во время начала войны в Афганистане и захвата заложников в американском посольстве в Иране.
Бжезинский — автор многих книг по политологии. Наиболее известная из них — «Великая шахматная доска» об американской геостратегии в Евразии.