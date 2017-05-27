Полиция извинилась перед отцом мальчика, которого задержали за чтение «Гамлета»

Полиция принесла извинения отцу ребенка, задержанного вечером 26 мая в Москве за чтение вслух «Гамлета». Об этом сообщила адвокат Татьяна Соломина.

По ее словам, протокол за неподобающее исполнение родительских обязанностей будет аннулирован. Кроме того, будет проведена служебная проверка действий сотрудников полиции. Информацию о проверке подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.