МВД: задержанный в Москве мальчик сам сказал, что собирает деньги и находится без присмотра

Пресс-служба московской полиции сообщила, что задержанный вечером 26 мая ребенок сам рассказал полицейским, что «занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей».

Согласно сообщению, «в ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством».

Полицейские подтвердили, что на отца ребенка составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка; об аннулировании протокола, о котором рассказали адвокаты, в сообщении речь не идет.

В пресс-службе добавили, что полицейские не могли отдать ребенка женщине, которая пыталась помешать увезти его в ОВД (это была мачеха ребенка. — Прим. «Медузы»), поскольку она представилась его соседкой. «[Это] являлось бы прямым нарушением закона», — заявили в полиции.