Участника ростовского митинга против коррупции отправили на психиатрическую экспертизу
Участника митинга против коррупции в Ростове-на-Дону Евгения Берковича отправили в психиатрическую больницу на обследование. Как рассказал «Росбалту» и «Кавказскому узлу» сам Беркович, его вызвали в полицию, чтобы побеседовать о митинге, а потом полицейские вызвали врачей, и те его забрали.
На митинге Беркович призывал к отставке ростовского губернатора и говорил, что сам готов идти на выборы главы региона. По словам активиста, при встрече в полиции его спросили, зачем он обидел губернатора.
По словам Евгения Берковича, он опасается, что в больнице ему могут что-нибудь «вколоть», из-за чего он станет неадекватным.
Евгений Беркович — бывший прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону. Сейчас он работает адвокатом и защищает в том числе оппозиционеров. На ютьюбе есть видео, где Беркович рассуждает о президенте России Владимире Путине.
Митинги против коррупции прошли по всей стране 26 марта. Наиболее многочисленные акции состоялись в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах на улицы выходили сотни и тысячи человек.