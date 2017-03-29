Участника ростовского митинга против коррупции отправили на психиатрическую экспертизу

Участника митинга против коррупции в Ростове-на-Дону Евгения Берковича отправили в психиатрическую больницу на обследование. Как рассказал «Росбалту» и «Кавказскому узлу» сам Беркович, его вызвали в полицию, чтобы побеседовать о митинге, а потом полицейские вызвали врачей, и те его забрали.

На митинге Беркович призывал к отставке ростовского губернатора и говорил, что сам готов идти на выборы главы региона. По словам активиста, при встрече в полиции его спросили, зачем он обидел губернатора.