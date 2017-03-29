Союз журналистов России потребовал извинений от Навального

Союз журналистов России требует, чтобы политик Алексей Навальный принес извинения за свои высказывания в адрес сотрудников издания «Блокнот Волгограда».

Во время визита в Волгоград, сообщается на сайте союза, Навальный «унизил честь и достоинство наших коллег, журналистов издания „Блокнот Волгограда“, прилюдно обозвав их „проститутками“».

«Нельзя отстаивать либеральные ценности, в том числе и свободу слова, и, в то же время оскорблять представителей средств массовой информации, которые делают свою работу. Мы искренне сожалеем по поводу того, что свобода слова трактуется г-ном Навальным исключительно однобоко <…>», — говорится в заявлении Союза журналистов России.

Представители организации отметили, что Навальный позже пояснил, «что подразумевал не конкретных журналистов, а „таких людей“ в целом».

Однако подобные извинения в сообщении, распространенным Союзом журналистов России, называются «двусмысленными и своеобразными».