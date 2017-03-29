Союз журналистов России потребовал извинений от Навального

Союз журналистов России
08:03, 29 марта 2017
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Союз журналистов России требует, чтобы политик Алексей Навальный принес извинения за свои высказывания в адрес сотрудников издания «Блокнот Волгограда».

Во время визита в Волгоград, сообщается на сайте союза, Навальный «унизил честь и достоинство наших коллег, журналистов издания „Блокнот Волгограда“, прилюдно обозвав их „проститутками“».

«Нельзя отстаивать либеральные ценности, в том числе и свободу слова, и, в то же время оскорблять представителей средств массовой информации, которые делают свою работу. Мы искренне сожалеем по поводу того, что свобода слова трактуется г-ном Навальным исключительно однобоко <…>», — говорится в заявлении Союза журналистов России.

Представители организации отметили, что Навальный позже пояснил, «что подразумевал не конкретных журналистов, а „таких людей“ в целом».

Однако подобные извинения в сообщении, распространенным Союзом журналистов России, называются «двусмысленными и своеобразными».

Мы хотели бы выразить недоумение по поводу высказываний г-на Навального, как политического деятеля российского масштаба и представителя взглядов части наших сограждан.

Союз журналистов России
Алексей Навальный 24 марта присутствовал в Волгограде на открытии своего избирательного штаба в регионе. На открытии штаба, в числе прочих, присутствовали корреспонденты «Блокнота Волгограда». Слова про «проституток» Навальный произнес, отвечая на вопрос корреспондента «Блокнота» об источниках финансирования его кампании. Политик спустя несколько минут пояснил, что не имел ввиду конкретно сотрудников этого издания.
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