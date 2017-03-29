Совет Федерации одобрил освобождение попавших под санкции россиян от налогов

Совет Федерации проголосовал за законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях. За документ проголосовали 132 сенаторов, девять воздержались. Трансляция ведется на сайте верхней палаты парламента.

В ходе обсуждения сенатор Виталий Шуба подтвердил, что закон будет действовать задним числом с 1 января 2014 года. Если кто-то из попавших под санкции пожелает им воспользоваться, ему будут возвращены «переплаченные» за два года налоги.