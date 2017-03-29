Совет Федерации одобрил освобождение попавших под санкции россиян от налогов

Совет Федерации
08:12, 29 марта 2017
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Совет Федерации проголосовал за законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях. За документ проголосовали 132 сенаторов, девять воздержались. Трансляция ведется на сайте верхней палаты парламента.

В ходе обсуждения сенатор Виталий Шуба подтвердил, что закон будет действовать задним числом с 1 января 2014 года. Если кто-то из попавших под санкции пожелает им воспользоваться, ему будут возвращены «переплаченные» за два года налоги.

«Выходит, сегодня закон защищает определенную касту. <…> Он направлен на материальную поддержку людям, которые в ней не нуждаются», — прокомментировал новую норму сенатор Вячеслав Мархаев.

Совет Федерации
Принятые Советом Федерации поправки были предложены депутатом-единоросом Андреем Макаровым. Они позволяют россиянам сохранять иностранное налоговое резидентство, даже если они из-за санкций вынуждены постоянно жить в России.
Необходимость таких изменений Макаров объяснил тем, что у некоторых россиян за рубежом остались бизнес и собственность. Для кого конкретно нужна эта норма, он не сказал. «Медуза» выяснила, что такие поправки могут быть выгодны, прежде всего, миллиардеру Геннадию Тимченко, который много лет платил налоги в Швейцарии, но живет в России из-за американских санкций.

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