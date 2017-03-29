СК приобщил к уголовному делу шнурки Навального

Следственный комитет изъял у политика Алексея Навального вещи, которые, по версии следствия, имеют отношение к уголовному делу о хулиганстве. Дело возбуждено после акции протеста 26 марта в центре Москвы.

Следователь по особо важным делам изъял у Навального мобильный телефон, электронную книгу и шнурки от обуви. Все эти вещи хранились в спецприемнике, куда Навального отправили под административный арест.

В постановлении, опубликованном на сайте Навального, говорится, что у следствия есть «достаточные основания полагать», что изъятые предметы имеют значение для уголовного дела.