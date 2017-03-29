СК приобщил к уголовному делу шнурки Навального
Следственный комитет изъял у политика Алексея Навального вещи, которые, по версии следствия, имеют отношение к уголовному делу о хулиганстве. Дело возбуждено после акции протеста 26 марта в центре Москвы.
Следователь по особо важным делам изъял у Навального мобильный телефон, электронную книгу и шнурки от обуви. Все эти вещи хранились в спецприемнике, куда Навального отправили под административный арест.
В постановлении, опубликованном на сайте Навального, говорится, что у следствия есть «достаточные основания полагать», что изъятые предметы имеют значение для уголовного дела.
Навальный был задержан 26 марта на Тверской улице в Москве, когда он попытался присоединиться к антикоррупционной акции протеста. Против политика составили два административных протокола: об организации несогласованной акции и о неисполнении законных требований полицейских. По второму делу его арестовали на 15 суток.
Всего на акции 26 марта в Москве задержали, по подсчетам правозащитников, более тысячи человек. После акции СК завел дело по трем статьям УК: о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и о применении насилия против полицейского. Один из полицейских, который находился в центре столицы в момент проведения акции, получил черепно-мозговую травму.