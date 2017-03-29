РБК: караул подразделения Росгвардии в Чечне спал в момент нападения боевиков

Бойцы подразделения Росгвардии, на которых напали боевики в чеченской станице Наурской, были без оружия, дежурные в момент нападения спали, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам республики.

По данным собеседников издания, боевики перелезли через ограждение части, в тумане пробрались к КПП, зашли через открытую дверь и зарезали двух дежурных, которые в этот момент спали, и забрали их автоматы.

Бойцы Росгвардии, не находившиеся в ночь нападения на дежурстве, были без оружия. По правилам, напомнили источники РБК, к 18:00 все оружие должно быть сдано в комнату хранения, ключ от которой находится у дежурного. Выдавать оружие может командир подразделения после того, как получит сигнал тревоги от дежурного. Никаких тревожных сигналов, сообщили собеседники издания, от дежурных в ночь нападения не поступало.

Источники РБК также рассказали, что, по имеющимся данным, в нападении на подразделение Росгвардии участвовали восемь боевиков, а не шесть, как сообщали официальные лица. Двоим нападавшим удалось скрыться, заявили они, один из них уже пойман.

Как минимум шестеро нападавших, сообщили они, состояли на профилактическом, так называемом ваххабитском, учете. Некоторые из участников нападения, по словам источников, ранее были на территории воинской части, выполняя там ремонтные работы.

Один из собеседников издания предположил, что главным мотивом нападения на подразделение Росгвардии было желание боевиков захватить оружие.