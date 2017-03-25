Напавших на подразделение «Росгвардии» в Чечне убили выстрелами в голову. У них не было огнестрельного оружия

Новая газета
08:23, 25 марта 2017
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Как следует из неретушированных фотографий с места нападения на подразделение «Росгвардии» в Чечне, нападавшие были убиты выстрелами в голову, пишет «Новая газета». По данным экспертов, опрошенных изданием, по фотографиям можно сделать вывод, что выстрелы были сделаны с близкого расстояния.

На руке одного из участников нападения, также убитого выстрелом в голову, заметен след, похожий на след от наручников. Других пулевых ранений, за исключением ран головы, на телах людей с фотографий, опубликованных «Новой газетой», нет.

«Новая» также со ссылкой на официальные рапорты об инциденте утверждает, что у нападавших не было с собой огнестрельного оружия — только гранаты, палки и муляжи взрывных устройств. В «Росгвардии» утверждают, что боевики напали на часть с целью завладеть оружием, но сделать этого им не удалось. Тем не менее, в результате нападения погибли шесть человек, в том числе от огнестрельных ранений.

По информации «Новой газеты» в в/ч 3761 несут службу преимущественно командированные из других регионов военнослужащие. По информации от жителей станицы Наурская, между местными чеченцами и военнослужащими в/ч 3761 возможно имел место конфликт на национальной почве. Это могло стать причиной разборки, в ходе которой чеченцы могли были задержаны. Однако эта версия все равно не проясняет обстоятельства ранения и смерти девяти гвардейцев.

Новая газета
Нападение на подразделение «Росгвардии» в станице Наурская в Чечне произошло в ночь на 24 марта. В результате нападения, по официальным данным, были убиты восемь боевиков. Шесть бойцов «Росгвардии» погибли, еще трое получили ранения.
Ранее сообщалось, что ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство».
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