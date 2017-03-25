Напавших на подразделение «Росгвардии» в Чечне убили выстрелами в голову. У них не было огнестрельного оружия

Как следует из неретушированных фотографий с места нападения на подразделение «Росгвардии» в Чечне, нападавшие были убиты выстрелами в голову, пишет «Новая газета». По данным экспертов, опрошенных изданием, по фотографиям можно сделать вывод, что выстрелы были сделаны с близкого расстояния.

На руке одного из участников нападения, также убитого выстрелом в голову, заметен след, похожий на след от наручников. Других пулевых ранений, за исключением ран головы, на телах людей с фотографий, опубликованных «Новой газетой», нет.

«Новая» также со ссылкой на официальные рапорты об инциденте утверждает, что у нападавших не было с собой огнестрельного оружия — только гранаты, палки и муляжи взрывных устройств. В «Росгвардии» утверждают, что боевики напали на часть с целью завладеть оружием, но сделать этого им не удалось. Тем не менее, в результате нападения погибли шесть человек, в том числе от огнестрельных ранений.