Расследование дела Никиты Белых завершено. Его обвиняют во взятке в 600 тысяч евро
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в получении взятки в размере 600 тысяч евро, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, Белых получил деньги от людей, контролирующих Нововятский лыжный комбинат и Лесохозяйственную управляющую компанию.
Взамен он обещал совершать «как законные, так и незаконные действия и бездействия» в их пользу, а также «общее покровительство и попустительство по службе», заявили в СК.
Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан летом 2016 года в Москве. Следователи утверждают, что его задержали при получении части взятки, общий размер которой составлял 400 тысяч евро. В марте 2017-го стало известно о возбуждении еще одного дела, о получении 200 тысяч евро.
После ареста Белых был уволен с поста губернатора. За время пребывания в СИЗО ухудшилось его самочувствие; на заседание суда 22 марта он пришел с тростью, которой до ареста не пользовался.
Белых свою вину категорически отрицает. На заседании суда об избрании меры пресечения следователь говорил, что Белых не признает полученные деньги взяткой, поскольку они предназначались «для нужд Кирова».
Деньги Никите Белых передал владелец Нововятского лыжного комбината Юрий Зюдхаймер. Позже бизнесмен рассказал Reuters, что губернатор «загнал его в угол» напоминаниями о кредитах и залогах, а также требованиями внести деньги «на выборы». Агентство утверждало, что речь шла о типичном для российских регионов сборе денег с предпринимателей на поддержку «Единой России» и инфраструктурные проекты.