Расследование дела Никиты Белых завершено. Его обвиняют во взятке в 600 тысяч евро

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в получении взятки в размере 600 тысяч евро, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Белых получил деньги от людей, контролирующих Нововятский лыжный комбинат и Лесохозяйственную управляющую компанию.

Взамен он обещал совершать «как законные, так и незаконные действия и бездействия» в их пользу, а также «общее покровительство и попустительство по службе», заявили в СК.